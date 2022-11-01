В Коми пьяный подросток убил родную мать

Фото: архив "КП"

В Коми на скамье подсудимых окажется подросток из Усть-Куломского района. Юноша убил родную мать, будучи пьяным.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми, трагедия произошла еще в августе в одной из квартир района. Мать с сыном сильно поругались и подросток набросился на женщину, которая тоже была в нетрезвом состоянии.

— Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетним и его матерью произошла ссора на почве личных неприязненных отношений, во время которой обвиняемый причинил потерпевшей (злоупотребляла спиртным) телесные повреждения, не совместимые с жизнью, — уточнили в ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела несовершеннолетний признал вину и раскаялся в содеянном. Следователем собраны доказательства, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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