Сыктывкарец незаконно продал 10 квартир за 54,7 миллиона рублей

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В Сыктывкаре 48-летнего местного жителя признали виновным в осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2014-2016 годах фигурант на арендованном участке построил дом, состоящий из 10 изолированных блоков (квартир). Их общая площадь составляет 1456 квадратных метров. Квартиры он продал, заработав 54,7 миллиона рублей. При этом фигурант вел бизнес без регистрации. Суд оштрафовал мужчину на 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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