В Удорском районе Коми обнаружены останки мамонта

Фото из группы «Подслушано в Пучкоме»
В Коми обнаружены останки древнего животного. Кости вымершего млекопитающего нашел местный житель села Большая Пучкома Удорского района.
Фото с 10-килограммовой челюстью появились в местных группах во «ВКонтакте». Их автор рассказал, как он наткнулся на находку. Так, мужчина отправился на рыбалку на местный водоем и на берегу увидел останки мамонта, а именно, челюсть животного.
Хоть находка и интересная, к сожалению, уникальности она не несет, сказали ученые.
― Да, это нижняя челюсть мамонта. Находка интересная, но не уникальная, ― цитирует сотрудника лаборатории палеонтологии Института геологии КНЦ УрО РАН Павла Безносова БНК.
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