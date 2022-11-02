В Сыктывкаре 32-летний мужчина напал на подростка и водителя автобуса №103

Подозреваемого уже задержали. Он оставил личные вещи на месте преступления.

В Сыктывкаре пьяный 32-летний мужчина угрожал убить подростка и водителя пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 октября. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту №103, находились мужчина и 16-летний юноша. В какой-то момент сыктывкарец подошел к сидению подростка и сразу же начал агрессивно себя вести. Мальчик оказал активное сопротивление и смог убежать от дебошира.

Однако на этом мужчине не остановился. Он начал угрожать ножом и водителю автобуса.

- 31 октября текущего года в салоне автобуса маршрута №103 32-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, грубо нарушая общепризнанные нормы и правила поведения, проявляя явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, напал на 16-летнего пассажира и угрожал водителю. Подросток оказал активное сопротивление и смог покинуть автобус, - уточнили в СК. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

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