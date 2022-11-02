Жители Коми собирают продукты из опрокинувшейся на трассе фуры

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В Княжпоготском районе Коми опрокинулась фура с продуктами. Об этом сообщает БНК со ссылкой на местных жителей, которые поделились снимками того, как люди собирают «урожай» прямо с земли.

Из груженой фуры высыпался поистине фруктово-овощной прилавок: и хурма, и виноград, и яблоки лежали на обочине. Жители Емвы с радостью собирают все добро, однако совсем не спешат выкидывать коробки и пакеты.

Теперь участок трассы больше похож на стихийную свалку, вздыхают местные.

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