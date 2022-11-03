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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:45

В Сыктывкаре с 4 по 6 ноября запланированы массовые проверки водителей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре запланированы профилактические рейды с 4 по 6 ноября, сообщили в ГИБДД столицы. По предоставленным данным, рейды направлены на выявление пьяных водителей.

В ведомстве сообщили, что на улицах города будут патрулировать дополнительные экипажи. Во время проверок планируется останавливать проезжающий транспорт и оценивать состояние водителей. Жителей Сыктывкара попросили проявлять гражданскую позицию и сообщать о подозрительных водителях.

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