Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 5:43

Минздрав Коми: в Жешарте не будут закрывать стационар

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Жешарте не планируют закрывать стационар. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

В Жешарте уже сократили детское инфекционное и реанимационные отделения. Теперь же жители опасаются, что перестанут работать отделение хирургии и даже стационар. Они обратились на прямую линию на телеканале «Юрган». Дягилев заявил, что у него нет никаких планов о закрытии учреждения.

– Поэтому жители могут не беспокоится, – добавил и.о. главы Минздрава.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больницы Коми получили 54 машины скорой помощи (подробности)