Минздрав Коми: в Жешарте не будут закрывать стационар

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В Жешарте не планируют закрывать стационар. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения республики Игорь Дягилев.

В Жешарте уже сократили детское инфекционное и реанимационные отделения. Теперь же жители опасаются, что перестанут работать отделение хирургии и даже стационар. Они обратились на прямую линию на телеканале «Юрган». Дягилев заявил, что у него нет никаких планов о закрытии учреждения.

– Поэтому жители могут не беспокоится, – добавил и.о. главы Минздрава.

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