В Сыктывкаре дети мобилизованных получат приоритет в получении мест в детсаду

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В Сыктывкаре дети мобилизованных имеют приоритет при поступлении в детский садик. Об этом сообщил врио мэра города Владимир Голдин.

Также глава администрации заявил, что ряд мер поддержки семей призванных будут рассмотрены в ближайшее время. Так, на повестке дня стоит вопрос о предоставлении льгот по налогу на имущество мобилизованных и добровольцев из Сыктывкара.

– Хочу сказать спасибо всем неравнодушным сыктывкарцам, проявившим инициативу в части оказания поддержки семьям мобилизованных, – пояснил он. – Администрация осуществляет координацию этих инициатив, по поступившим предложениям формируем перечень форм поддержки, к примеру, уже создана информационная база семей военнослужащих.

Оказание помощи же осуществляется, в основном, на заявительной основе и во взаимодействии с нашим военным комиссариатом. Сегодня отрабатывается возможность приглашения детей из семей военнослужащих на елку главы города. По линии образования проводятся различные акции, такие как «ПОДДЕРЖКА РЯДОМ», «Письмо солдату».

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