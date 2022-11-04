В Коми 38-летний мужчина сбил ремонтировавших на обочине авто двоих человек, есть погибший

Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Ухте трагически погиб 52-летний мужчина. Он скончался под колесами микроавтобуса, за рулем которого был 38-летний водитель.

По данным республиканской Госавтоинспекции, трагедия произошла накануне, 3 ноября, около 19:02 на 2 км автодороги Ухта — Дальний. Мужчина наехал на двоих человек, которые ремонтировали на обочине «Ниву». Все предупреждающие знаки были установлены, а аварийка включена, однако водитель «Форд» не заметил мужчин и врезался в них.

Известно, что житель Коми 1970 года рождения погиб на месте. Второй, мужчина 1999 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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