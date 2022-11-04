В Сыктывкаре от полученных в пожаре ожогов погибла женщина

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В Сыктывкаре произошел смертельный пожар на улице Маркова. Накануне, 3 ноября, в деревянном доме загорелась квартира. Из огня были спасены пять человек, один человек погиб. Известно, что погибшей является местная жительница. Она получила сильные ожоги тела и надышалась угарным газом. Женщина была экстренно госпитализирована в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщает PG11.ru.

По данному факту начато разбирательство. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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