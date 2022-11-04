Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 ноября 2022 12:06

В Сыктывкаре от полученных в пожаре ожогов погибла женщина

Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

В Сыктывкаре произошел смертельный пожар на улице Маркова. Накануне, 3 ноября, в деревянном доме загорелась квартира. Из огня были спасены пять человек, один человек погиб. Известно, что погибшей является местная жительница. Она получила сильные ожоги тела и надышалась угарным газом. Женщина была экстренно госпитализирована в больницу, однако спасти ее не удалось, сообщает PG11.ru.

По данному факту начато разбирательство. Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пропавшие в октябре два человека найдены мертвыми в Коми (подробности)