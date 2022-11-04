За спасение человека в Коми наградили восьмиклассника медалью «За проявленное мужество»

Фото: пресс-служба МЧС по Коми

Александр Печенкин из Воркуты в свои юные годы уже настоящий герой. Восьмиклассник спас жизнь своему другу и за это получил высокую награду - медаль «За проявленное мужество».

Саша отдыхал на речке вместе со своим товарищем, но в какой-то момент мальчик начал тонуть. Школьник не растерялся и, не задумываясь, бросился другу на помощь. Благодаря Александру юный воркутинец остался жив.

Накануне же Дня народного единства состоялась торжественная церемония награждения детей, совершивших героические поступки. В Совете Федерации в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» наградили детей, которые проявили смелость и мужество, спасая людей, оказавшихся в беде, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель главы МЧС России Александр Чуприян наградили более 20 ребят, самому младшему из которых - девять лет.

Также в рамках проекта церемонии награждения будут проведены в 54 регионах России для 154 детей. Одна из наград была доставлена в Республику Коми, в Воркуту. Накануне её получил Александр Печёнкин.

Медаль Александру и памятные часы вручили мэр Воркуты Ярослав Шапошников и командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Сергей Вид.

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