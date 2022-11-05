Путин назначил новых судей в Коми

Фото: пресс-служба Кремля

В Коми назначены новые судьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми, заместителем председателя Сосногорского городского суда стала Анастасия Иванюк. Судьями Верховного Суда региона назначили Надежду Колосову и Татьяну Шибакову. Судьей Вуктыльского городского суда стала Светлана Рейнгардт, а судьей Усть-Вымского районного суда – Екатерина Кузнецова.

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