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НовостиОбщество5 ноября 2022 8:00

Путин назначил новых судей в Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

В Коми назначены новые судьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми, заместителем председателя Сосногорского городского суда стала Анастасия Иванюк. Судьями Верховного Суда региона назначили Надежду Колосову и Татьяну Шибакову. Судьей Вуктыльского городского суда стала Светлана Рейнгардт, а судьей Усть-Вымского районного суда – Екатерина Кузнецова.

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