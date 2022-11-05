В Коми откроют три модельные библиотеки

Фото: архив КП

До конца 2022 года в Коми планируют открыть три модельные библиотеки. Об этом сообщила и.о. министра культуры, туризма и архивного дела региона Мария Балмастова.

По ее словам, в рамках нацпроекта в Коми создали 40 модельных библиотек. Кроме того, до конца года планируют открыть еще три таких учреждения. На эти цели выделили 44,8 миллиона рублей. Кроме того, на обновление фондов муниципальных общедоступных библиотек потратили 6 миллионов рублей.

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