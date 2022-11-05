В Коми дети-сироты 314 раз уходили в самоволку

Фото: ГИБДД по Коми

За девять месяцев 2022 года в Коми 60 воспитанников семи организаций для детей-сирот совершили 314 самовольных уходов. Об этом сообщил и.о. министра юстиции республики Алексей Осташов.

Чаще всего дети покидают учреждения из-за того, что хотят свободы. У некоторых возникают сложности с адаптацией к новым условиям. Кроме того, причинами для ухода становится желание вернуться к родителям, лишенным родительских прав, а также влияние друзей вне детского дома. 90% таких людей – дети в возрасте от 15 до 17 лет, у которых был устойчивый опыт ведения асоциального образа жизни, бродяжничества, употребления алкоголя и наркотиков, передает «Комиинформ».

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