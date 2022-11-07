В Коми на рабочем месте умерла работница ухтинской школы

Фото: архив "КП"

В Ухте скончалась сотрудница одной из городских школ. О трагедии сообщили в пресс-службе Гострудинспекции.

По данным ведомства, смерть женщины наступила 2 ноября. Работница образовательного учреждения чувствовала себя плохо весь день. Она поднялась к коллеге на четвертый этаж и упала замертво.

- Организовано расследование несчастного случая. Создана комиссия по расследованию несчастного случая, - прокомментировали случившееся в Гострудинспекции.

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