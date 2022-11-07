В Коми женщина обвинила бывшего в тяжком преступлении

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Ухте ранее судимую 29-летнюю местную жительницу признали виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка рассталась со своим сожителем и испытывала к нему личную неприязнь. Женщина позвонила в полицию и заявила, что тот совершил в ее отношении тяжкое насильственное преступление. Правоохранители провели проверку. Оказалось, что мужчина не совершал преступление. Женщина призналась, что оговорила своего знакомого. На нее завели дело о ложном доносе. Суд оштрафовали ухтинку на 30 тысяч рублей.

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