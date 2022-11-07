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НовостиОбщество7 ноября 2022 10:10

В Сыктывкаре вандалы разбили новый остановочный комплекс

Источник:kp.ru
Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

Фото: МУП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре новая остановка стала жертвой хулиганов. Вандалы разбили стекла только-только установленного остановочного комплекса на Сысольском шоссе.

Как рассказали в МУП «Дорожное хозяйство», остановка появилось в сентябре и простояла всего месяц. Ее установили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме разбитого стекла дорожникам постоянно необходимо очищать остановку от надписей и краски. Сейчас предприятие намерено установить личности хулиганов и потребовать возместить ущерб.

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