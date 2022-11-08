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НовостиОбщество8 ноября 2022 5:15

В ГИБДД Сыктывкара сообщили о массовых проверках

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В ГИБДД Сыктывкара сообщили о решении провести профилактические рейды. В этот раз проверки коснутся использования ремня безопасности, отметили в ведомстве. Массовые мероприятия начались 7 ноября и продлятся до 11 числа.

В Госавтоинспекции напомнили, что за не пристегнутый ремень грозит штраф в размере тысячи рублей. В случае нарушения правил перевозки детей размер штрафных санкций составит три тысячи рублей.

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