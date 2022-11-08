В Коми в 2023 году на 19% увеличат финансирование сельхозяйства

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Министр сельского хозяйства Коми Алексей Буткин сообщил, что в 2023 году в регионе намерены увеличить на 19% объем финансирования сельского хозяйства. Средства планируют направить на развитие сельских территорий.

По словам руководителя ведомства, в бюджете уже предусмотрели более 2,6 млрд рублей, что выше уровня финансирования на 422 млн рублей. На развитие сельских территорий направят 872 млн рублей. Буткин отметил, что перед отраслью стоит задача нарастить объемы производства на 7,8%.

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