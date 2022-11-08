За неделю в Коми задержали 83 пьяных водителя

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В ГИБДД Коми сообщили итоги профилактических рейдов в первую неделю ноября. Всего за семь дней поймали 83 пьяных водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Коми.

В отношении 13 задержанных автолюбителей возбудили уголовные дела. Также еще 50 человек лишили права водить автомобили. Больше всего нарушителей было выявлено в Ухте, Сыктывкаре, Удорском районе и Воркуте.

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