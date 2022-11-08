На финансирование программы «Подарки новорожденным» в Коми выделят 38 млн рублей

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В Коми вырастет финансирование на «Подарки новорожденным». Программа предусматривает набор для ухода за младенцем. Подарочную коробку выдают всем родителям новорожденных с июля 2022 года.

Так, на покупку текстиля, подгузников и средств гигиены республика в 2022 году потратила 19 млн рублей. Данная сумма в следующем году будет увеличена вдвое. Об этом сообщает БНК со ссылкой на министра занятости, труда и социальной защиты Екатерину Грибкову.

Добавим, что всего за шесть месяцев 2022 года в республике было закуплено более 5 тысяч наборов. В один подарочный комплект входят постельное белье, пеленки, одеяло, подушка, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и купания ― все то, что требуется малышу после выписки из роддома. «Составляющие» подарка упакованы в большую сумку с символикой Коми. Стоимость одного набора — 5 тысяч рублей.

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