В Коми 34-летний мужчина насмерть задавил пенсионера в пункте приема металлолома

Фото: архив "КП"

В Воркуте трагически оборвалась жизнь 79-летнего мужчины. Пенсионер погиб колесами грузовика, который переехал его насмерть.

Трагедия произошла в одном из пунктов приема металлолома в октябре этого года. 34-летний мужчина за рулем грузовика заезжал на весы, когда не заметил пенсионера, и сбил. От тяжелых травм воркутинец умер на больничной койке через некоторое время.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Следственным отделом по Воркуте СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ). По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия по сбору и закреплению доказательственной базы, — заключили в ведомстве.

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