Житель Коми нашел ружье и незаконно хранил его почти год

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Сыктывдинский районный суд признал 47-летнего жителя Выльгорта в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре прошлого года в Межадоре. Мужчина обследовал доставшийся по наследству дом и нашел под полом нашел ружье 20 калибра с укороченным стволом и присвоил себе. До конца августа 2022 года злоумышленник хранил его по у себя дома. Однако потом оружие обнаружили полицейские.

Мужчина написал явку с повинной. Суд приговорил его к 10 месяцам ограничения свободы. Все это время жителю Коми нельзя будет выезжать из Сыктывдинского и Сысольского районов. Приговор в законную силу не вступил.

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