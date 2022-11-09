В Коми создали кризисный центр для мужчин и женщин

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В Коми создали Республиканский кризисный центр для мужчин и женщин. Соответствующее постановление подписала первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева.

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий Сыктывкара реорганизовали, присоединив к нему, аналогичное учреждение в Ухте. Теперь он называется «Республиканский кризисный центр для мужчин и женщин».

Такая мера позволит оптимизировать структуры учреждений, расширить возможности работы с бездомными, в том числе вышедшими из тюрьмы. При этом штатная численность сотрудников не изменится.

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