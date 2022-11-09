В Коми 40-летний охотник случайно застрелил человека

Фото: архив "КП"

В Коми 40-летний житель Кировской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве по неосторожности. Мужчина по ошибке застрелил товарища во время охоты.

Трагедия произошла в одном из лесов в Койгородском районе республики. Мужчины отправились пострелять дичь, однако роковая ошибка разделила жизнь молодого охотника на «до» и «после».

По данным следствия, фигурант и его пожилой знакомый охотились в лесном массиве на территории Койгородского района. В один из дней в темное время суток обвиняемый вернулся к охотничьей будке и во время разряжения своего охотничьего гладкоствольного ружья, пренебрегая установленными правилами обращения с оружием, ошибочно полагая, что его знакомый находится в избушке, а ружье полностью разряжено, направил ствол в горизонтальном положении и произвел контрольный выстрел. Пуля поразила находившегося неподалеку от избушки пожилого мужчину. От огнестрельного ранения он скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину по предъявленному обвинению. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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