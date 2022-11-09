Сыктывкарца будут судить за наркоторговлю

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В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец не работал и испытывал финансовые трудности. Поэтому он решил заняться распространением наркотиков в составе ОПГ. В сентябре мужчина должен был забрать крупную закладку, а также разложить наркотики в разных районах столицы Коми. Однако злоумышленника задержали полицейские. У фигуранта изъяли наркотики. Уголовное дело направили в суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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