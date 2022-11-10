В Коми изменили движение автобусов №570 и №575 между муниципалитетами

Фото: архив КП

Минэкономразвития и промышленности Коми сообщило об изменении схемы движения автобусов № 570 «Усть-Цильма – Ираель» и № 575 «Усть-Цильма – Ухта».

Теперь маршрут № 570 будет отправляться по четным дням в 6:00 до местечка Кабель, обратно – в 8:00. По нечетным дням – из Усть-Цилимы в местечко кабель в 15:00, а по обратному маршруту в 17:00.

Маршрут №575 будет теперь курсировать из Кабеля в Ухта по четным дням в 8:00, по нечетным дням – в 17:00. Обратно по четным дням – в 2:00, по нечетным дням – в 11:00.

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