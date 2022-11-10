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НовостиОбщество10 ноября 2022 7:14

На Украине погиб участник военной спецоперации сыктывкарец Роман Байбородин

Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

Во время СВО на Украине погиб уроженец Сыктывкара Роман Байбородин. О его гибели сообщил глава республики Владимир Уйба.

Военнослужащий проходил службу по контракту и был командиром стрелкового отряда в Мурманской области. Затем он отправился на Украину, где и погиб.

У мужчины остались трое детей и жена.

«Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Вечная слава и вечная память Роману Александровичу», – написал глава Коми.

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