В Сыктывкаре простились с погибшим во время СВО росгвардейцем

Фото: пресс-служба главы Коми

В Сыктывкаре простились с Владимиром Барсуком. Росгвардеец погиб во время спецоперации на Украине.

Сам военнослужащий родом из Воркуты, однако в последнее время жил в столице Коми. На похоронной процессии присутствовал и глава республики Владимир Уйба, который принес соболезнования семье Барсука.

Владимиру Барсуку было всего 32 года.

Ранее о гибели мужчины в соцсетях сообщали его близкие.

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