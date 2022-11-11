Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 ноября 2022 4:45

В Коми на 17 лет посадили серийного педофила

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жителя Ухты приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима за серию сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. По предоставленным данным, жертвами стали девять девочек в возрасте от 14 до 16 лет.

В Следственном комитете Коми проинформировали, что фигурант уголовных дел вел переписки сексуального характера с подростками, отправлял им интимные фотографии и заставлял присылать фото в обнаженном виде.

Одну девочку он изнасиловал, с тремя вступил в интимную связь по обоюдному согласию, в отношении остальных совершал при встречах развратные действия. Эксперты пришли к выводу, что у мужчины имеются расстройства сексуального предпочтения. Помимо лишения свободы суд также запретил подсудимому заниматься воспитанием и обучением детей в течение 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обнаружена убийца женщины, чье тело было найдено шесть лет назад на кладбище Сыктывкара (подробнее)