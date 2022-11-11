Республика передала пакет акций «Комиавтотранс» на сумму более 212 млн рублей Сыктывкару

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Депутаты горсовета Коми единогласно поддержали передачу пакета акций компании «Комиавтотранс» из собственности республики в собственность муниципалитета. Голосование состоялось 10 ноября.

Пакет акций будет передан в полном объеме на сумму более 212 млн руб. Размер чистых активов составляет 298,8 млн рублей, уставного капитала – 212,2 млн рублей.

После голосования заместитель министра экономразвития и промышленности Владимир Котов сообщил, что власти будут по-прежнему выделять субсидии на организацию перевозок. В 2022 году выделили 70 млн рублей, в 2023 году сумма останется такой же.

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