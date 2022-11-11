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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:45

Пенсионерам Усинска возместили по требованию прокуратуры расходы на 290 тысяч рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске прокуратура рассмотрела обращение пенсионеров на компенсацию расходов к месту проезда и обратно, сообщили в пресс-службе ведомства. Всего пожилым местным жителям возместили расходы на сумму в 290 тыс. руб.

По предоставленной информации, в прокуратуру Усинска за прошедшие десять месяцев обратились 15 пенсионеров, которым отказали в Пенсионном фонде в компенсации расходов.

Прокуратура направила к иске с требованием о возмещении. Все иски были удовлетворены.

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