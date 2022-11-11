Пожилому жителю Сыктывкара помогли переехать из ветхого дома в квартиру в центре

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Пожилому жителю Сыктывкара помогли переехать из ветхого деревянного дома в благоустроенное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Коми. Всего таким путем свои жилищные условия улучшили более 50 взыскателей.

По предоставленной информации, в настоящий момент исполнительное производство окончено, и пенсионер переехал из разрушенного дома в микрорайоне Лесозавод в новую квартиру в кирпичном доме, расположенном в центре столицы.

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