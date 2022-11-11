Каши и рыба оказались наименее популярными блюдами среди сыктывкарских школьников

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Стало известен топ самых непопулярных блюд среди школьников Сыктывкара. По данным регионального Роспотребнадзора, чаще всего ученики отказываются от каш, творога и рыбных блюд.

По словам детей, именно эти продукты вызывают у них нежелание обедать: невкусно, говорят они. Однако у родителей есть возможность не оставлять детей голодными, заявили специалисты.

— Родители могут заменить эти продукты в меню школьного учреждения. На такие случаи технологи предусматривают несколько равноценных, и родительский комитет может повлиять на ситуацию, обратившись к директору. Такие случаи в Сыктывкаре есть: так, в Женской гимназии меню скорректировали, практически исключив булочки и макароны, — рассказала главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора ведомства Татьяна Винницкая.

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(подробности)