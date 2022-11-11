24 млн рублей получит Коми на закупку и установку флагштоков в школах

Фото: архив "КП"

Коми получит 24 млн рублей на покупку флагов России. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Якимова.

Флагштоки должны быть установлены во всех школах республики до 1 сентября 2022 года. С началом нового учебного года образовательные учреждения возобновят традицию поднятия флага страны под гимн России, напомнила глава ведомства о ранее принятой инициативе.

Якимова добавила, что средства на закупку будут выделены из федерального бюджета, а вот флагов Коми закупить для всех школ не получится, так как проект, выделяющий средства – «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – относится к национальному «Образование».

— Перенаправить деньги на другие задачи деньги нельзя, — заявила министр.

Однако, уточнила Якимова, на церемониях все же поднимают два флага, как республики Коми, так и России, исполнять будут и оба гимна. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы самые непопулярные блюда в школьных столовых Коми (подробности)