В Коми уличный фонарь ударил током женщину и собаку

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В Ухте местную жительницу и собаку ударило током от уличного светильника. Инцидент произошел на пешеходном переходе в районе улице Дзержинского.

Девушка переходила дорогу с собакой возле магазина «Березка». Животное подошло к столбу, и его ударило током. От боли пес упал на спину и завизжал. Девушка попыталась оттащить собаку, и ее также ударило током. Информацию о случившемся передали в ЕДДС и «Горзеленхоз», передает информационная программа «День».

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