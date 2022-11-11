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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:43

Жителей Ухты напугали звуки ночного взрыва

Источник:kp.ru
Фото: Дарья ВОРОШНИНА

Фото: Дарья ВОРОШНИНА

В Ухте местные жители минувшей ночью не на шутку перепугались. По словам горожан, в районе дома по улице 30 лет октября, 17 был слышен взрыв, однако никаких следов разрушений не было обнаружено.

- Хлопок такой был, что все соседи повылезали с окон, а сигналки на машинах заработали, - вспоминает Эвелина Д.

Жильцы осмотрели место предположительного хлопка, но ничего не обнаружив, ушли по домам спать. Лишь легкий дым, который быстро рассеялся, заметили единицы.

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