В Коми чиновников заставили сделать контейнерные площадки

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После вмешательства прокуратуры в Жешарте ликвидировали свалки и оборудовали контейнерные площадки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, количество площадок для мусора в Жешарте не соответствовало требуемому количеству. Кроме того, в поселке не было площадок для крупногабаритных отходов. В связи с этим в Жешарте образовались несанкционированные свалки крупного мусора и бытовой техники.

Прокуратура внесла в местную администрацию представление. После этого свалки ликвидировали, а в схему расположения контейнерных площадок внесли изменения. Однако за месяц площадки для крупногабаритных отходов так и не появились. Тогда прокуратура обратилась в суд, и администрацию обязали устранить нарушения.

– На сегодняшний день возведение таких площадок завершено, – говорится в сообщении.

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