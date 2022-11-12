В Сыктывкаре восстанавливают стену с патриотическим граффити

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В Сыктывкаре восстанавливают стену с испорченным патриотическим граффити. Об этом сообщила автор изображения Агния Плотникова.

Граффити появилось летом на стене одного гаражей в Орбите. Плотникова нарисовала ребенка, кормящего голубей, ветерана и русской солдата. Недавно кто-то испортил граффити. Художнице сообщили о случившемся практически сразу. Сейчас она занимается реставрацией. Плотникова отметила, что человека, испортившего граффити, нашли. Надписи с рекламой наркотиков нанесла молодая девушка.

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