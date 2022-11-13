В Коми ожидаются настоящие зимние морозы с температурой до -30С

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на следующую неделю, с 14 по 20 ноября. По данным метеорологов, в республике отступил период затяжного предзимья, и пришло время крепких морозов.

Похолодание, уточнили в ведомстве, начнется уже сегодня – интенсивно начнет расти атмосферное давления, начнутся снегопады и метели с порывистым северо-восточным ветром.

В южной части региона температура воздуха упадет до -7...-12, на севере — до -13...-18С. Настоящие морозы придут в регион с середины недели, когда небо начнет проясняться в связи с распространением очага высокого давления. В некоторых районах столбик градусника опустится до -30С, что ниже нормы на 4-9С.

В среду в регионе снова ожидаются снегопады, на западе республики ожидается потепление до -3...-8С.

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