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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:00

Каршеринговая компания из Коми взыскала ущерб с арендатора за ДТП

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сыктывкарский городской суд удовлетворил требования каршеринговой компании, которая обратилась с иском о взыскании с ответчика суммы ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В иске компании «Каршеринг Руссия» отмечено, что в результате ДТП был поврежден арендованный автомобиль. Вина ответчика подтверждается административным протоколом. В документе также указано, что риск угона, гибели и повреждения транспорта несет арендатор.

Ответчик не предоставил мотивированные возражения. Суд принял решение удовлетворить требования истца. Решение суда не вступило в силу.

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