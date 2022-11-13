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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:14

В Усть-Вымском районе Коми загорелся полигон производственных отходов

Источник:kp.ru
Фото: администрация Усть-Вымского района

Фото: администрация Усть-Вымского района

Администрация Усть-Вымского района сообщила в социальных сетях о возгорании местного полигона производственных отходов. Сообщается, что пожар произошел на свалке компании «ЖЛПК».

По уточненной информации, в настоящий момент на полигоне идет дым с открытым огнем левого террикона. В настоящий момент организовано дежурство сторожа, на месте находится трактор, а также произведена отсыпка песком.

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