В Коми более трети обращений в поликлиники были по предварительной записи

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Минздрав Коми сообщил, что с начала 2022 года больше трети посетителей приходили в больницы и поликлиники при помощи дистанционной записи.

Всего в среднем, по данным ведомстве, за год регистрируют более миллиарда обращений в поликлиники, амбулатории и ФАПы. По предоставленным данным, чаще всего жители страны обращаются в поликлиники – в среднем около 10 раз за год. Дистанционно, как уточнили в минздраве, можно записаться только к врачу той поликлиники, где вы прикреплены.

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