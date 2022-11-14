Жителям Коми напомнили о налогах

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В Коми владельцам имущества напомнили о налогах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФНС.

В ведомстве отметили, что рассылка уведомлений с налогами за имущество, землю и транспорт закончилась. Уведомления должны были получить все пользователи личных кабинетов налогоплательщика. Кроме того, по адресам прописки собственникам имущества направили письма.

Если же человек не получил уведомление, нужно обратиться в любую налоговую или МФЦ за его дубликатом. Кроме того, получить уведомление можно и в консультационном пункте. Он находится на улице Первомайской, 53. Заплатить налоги нужно до 1 декабря. В ФНС отметили, что ждать налогового уведомления на портале Госуслуг не стоит. После 1 декабря там отобразится общая сумма задолженности, на которую к тому же будут начисляться пени.

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