В Сыктывкаре 31-летняя мать двоих детей зарезала любовника в его квартире

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на скамье подсудимых окажется 31-летняя местная жительница. Женщина обвиняется в убийстве своего любовника. По данным СУ СК России по Коми, сыктывкарка зарезала мужчину в его же квартире.

Трагедия произошла 10 августа этого года. В тот же день обвиняемая была задержана и дала показания.

- Мы поругались, и я его пырнула ножом, - вспоминает женщина.

Как сообщает телеканал «Юрган», сыктывкарка жила с гражданским мужем и двумя детьми, однако верностью женщина не отличалась: частенько она наведывалась к своему старому приятелю-рецидивисту, который ранее был осужден за грабеж.

Вот и летом молодая женщина пришла в гости к любовнику и вечер с алкоголем закончился для обоих плачевно. Сыктывкарка схватилась за нож и вонзила его в мужчину. От травм горожанин скончался на месте.

В ближайшее время судьбу молодой матери решит суд.

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