В больницах Коми поступило более 10 тысяч доз вакцины от пневмококка

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Минздрав Коми проинформировал, что республика получила более 10 тысяч доз вакцины от пневмококка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По словам главного внештатного эпидемиолога Нины Овчинниковой, вакцина работает на срок до пяти лет.

В министерстве отметили, что вакцина предназначена для взрослого населения. В настоящий момент ее уже распределили между больницами. Желающие ее получить могут обратиться к терапевту по месту жительства.

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