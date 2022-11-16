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НовостиОбщество16 ноября 2022 4:45

Жительница Коми во время ссоры зарезала ножом своего знакомого

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительницу Воркуты признали виновной в умышленном убийстве своего знакомого. По данным СК Коми, 41-летняя подусидмая зарезала свою жертву ножом.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в ноябре 2021 года в квартире на улице Тиманской. Фигурантка уголовного дела вместе со своим знакомым вместе распивали алкоголь, когда она ударила его несколько раз ножом в живот из-за соры. Мужчина скончался через несколько дней, не приходя в сознание. Суд приговорил подсудимую к 9 годам и шести месяцам лишения свободы.

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