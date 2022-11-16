Врио начальника УГИБДД МВД по Коми стал Андрей Дорофеев

Фото: управление ГИБДД по Коми

Временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Коми стал Андрей Дорофеев. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Дорофеев родился в 1976 году в Волгограде. У него имеются два высших образования. Дорофеев начал служить в органах внутренних дел и занимал различные должности. Так, в 2020 году полицейский возглавил отдел ГИБДД в подмосковной Электростали. В 2021 году правоохранитель стал заместителем начальника отдела надзора управления УГИБДД по Коми.

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