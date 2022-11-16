В Коми семью судили за мошенничество с соцвыплатами

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Супругов из Ижемского района признали виновными в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июле 2015 года супруги представили в местную администрацию пакет документов, который нужен для получения субсидии на строительство дома. Одно из условий – трудоустройство члена семьи в сельскохозяйственной сфере. Для этого был составлен фиктивный трудовой договор. Согласно поддельному документу, согласно которому супруга работала у одного из местных фермеров.

Потом мужчина решил обналичить соцвыплату. Для этого обратился к местному бизнесмену, который торговал стройматериалами, и тот подготовил счет-фактуру. По этому документу предприниматель получил из бюджета 1,278 миллиона рублей за стройматериалы, который фактически не поставлялись. Через некоторое время супруги купили в Кирове квартиру. Семейная пара вину не признала.

Судом приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, а женщину – на год. Оба срока – условные. С семьи взыскали сумму ущерба. Защита обжаловала приговор. Однако Верховный суд Коми оставил его без изменения.

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