Прилюдно избивший пса живодёр из Ижмы отделался обязательными работами

Фото: СУ СК по Коми.

Пьяный житель села Ижма Кузнецов Д.А. в июне этого года прилюдно избил собаку у жилого деревянного дома – бил ногой по голове и телу несчастную дворняжку. Беззащитное животное сильно пострадало, испытало мучительные боли и страдания, ей причинены ушибы внутренних органов, сотрясение головного мозга, рваная рана на латеральной стороне правого бедра.

Живодёр признал вину полностью, и ижемский суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства.

Мировой судья признал Кузнецова виновным по статье «Жестокого обращения с животными» (ч. 1, ст. 245 УК РФ) и назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

Напомним, что в России существует статья за жестокое обращение с животным. Наказание может быть разным в зависимости от тяжести преступления. Это штраф до 80 тыс. рублей или удержание доходов до шести месяцев, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы – до года, а также ограничение свободы, арест до шести месяцев или даже лишение свободы до трёх лет.

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